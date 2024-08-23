Tahliye edilen Dilan Polat'a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi

Dilan Polat ... Bir zamanlar doğum fotoğrafçısıydı. Ancak bir anda sosyal medyada büyümeye başladı! Takipçi sayısı milyonları aştı! Güzellik merkezleri açtı. Başına dolardan taç yaptı.

"Kocam da kocam" dediği Engin Polat'ın sınır tanımayan hediyeleri ile havasını attı.

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Herkes değirmenin suyunu merak ederken geçtiğimiz Kasım ayında bir operasyon yapıldı. Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.