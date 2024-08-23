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Tahliye edilen Dilan Polat'a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi

Dilan Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. 40 yıl hapisle yargılandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı! Sosyal medyadaki takipçisi 4 günde 600 bin arttı! 6.6 milyona çıktı!

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 07:06
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi 1

Dilan Polat... Bir zamanlar doğum fotoğrafçısıydı. Ancak bir anda sosyal medyada büyümeye başladı! Takipçi sayısı milyonları aştı! Güzellik merkezleri açtı. Başına dolardan taç yaptı.

Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi 2

"Kocam da kocam" dediği Engin Polat'ın sınır tanımayan hediyeleri ile havasını attı.

DİLAN POLAT TAHLİYE EDİLDİ! İlk görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık atarak kızına seslendi "Nilda...."

Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi 3

Herkes değirmenin suyunu merak ederken geçtiğimiz Kasım ayında bir operasyon yapıldı. Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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