Algida Yaz Çekilişi 2024 2.Dönem sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…

Algida Yaz Çekilişi 2024 2.Dönem sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 15.01.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-50537 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.08.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.524.017 katılım gerçekleşmiştir. İşte Audi A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 HP Advenced 2023 Model Otomobil, Apple iPhone 15 Pro, Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…