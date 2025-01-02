Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Survivor 2025 kadrosunda yer alan başpehlivan İsmail Balaban yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden müjdeli haber geldi. Balaban, ilk oyun öncesi yaptığı açıklamada bebek müjdesi verdi.

Yarışmanın ilk bölümünde yeni sezon hakkında konuşan İsmail Balaban, şu ifadeleri kullandı: "2021 yılından sonra Survivor'da olmak heyecan ve mutluluk verici. Umarım saygı, sevgi ve kaza bela olmadan geçirilen bir sezon olmasını diliyorum"

Balaban, sunucu Murat Ceylan'ın "Mutlu bir evliliğin var. Aileniz büyüyor" demesiyle ise eşi İlayda Şeker'in hamile olduğunu açıkladı.