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Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

2021 yılında Survivor'a katılarak şampiyon olan başpehlivan İsmail Balaban, yeni sezonda da yerini aldı. Aynı yarışmada tanışı aşk yaşamaya başladığı İlayda Şeker ile mutlu bir evlilik sürdüren Balaban, ilk oyun öncesi yaptığı açıklamayla bebek müjdesi verdi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 15:28
Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Survivor 2025 kadrosunda yer alan başpehlivan İsmail Balaban yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası dünyaevine girmişti.

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden müjdeli haber geldi. Balaban, ilk oyun öncesi yaptığı açıklamada bebek müjdesi verdi.

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Yarışmanın ilk bölümünde yeni sezon hakkında konuşan İsmail Balaban, şu ifadeleri kullandı: "2021 yılından sonra Survivor'da olmak heyecan ve mutluluk verici. Umarım saygı, sevgi ve kaza bela olmadan geçirilen bir sezon olmasını diliyorum"

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Balaban, sunucu Murat Ceylan'ın "Mutlu bir evliliğin var. Aileniz büyüyor" demesiyle ise eşi İlayda Şeker'in hamile olduğunu açıkladı.

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Balaban, yarışmaya katılıp katılmama konusunda tereddüt ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Beni en çok zorlayacak olan şey de bu.

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

Yarışma için anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Buraya gelip gelmemekte de çok kararsız kaldım.

Survivor’da duyurdu! İsmail Balaban ile İlayda Şeker’den bebek müjdesi!

O da beni destekleyerek gitmemi istedi. İnşallah üstesinden geleceğim. 11. haftanın içindeyiz 1-2 hafta sonra cinsiyeti belli olacak"