Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Sağın verdiği bir röportajda Icardi ile ilgili sorulara da açıklık getirmişti. Simge "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum" demişti.