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Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile özleşen Simge Sağın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sağın'ın paylaşımına Mauro Icardi de kayıtsız kalamadı. Simge ile Icardi cephesindeki sürpriz detay gözlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:20
Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendiren Simge Sağın'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Simge Sağın sosyal medya hesabında yılbaşı paylaşımı yaptı. Icardi ise paylaşımı ilk beğenen isimlerden oldu.

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Icardi'nin bu hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çiftin takipçileri, beğeni sonrası "Yeni bir aşk mı başlıyor?" yorumlarında bulundu.

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

NE OLMUŞTU?

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın adı bir dönem Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile anılmıştı.

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Sağın verdiği bir röportajda Icardi ile ilgili sorulara da açıklık getirmişti. Simge "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum" demişti.

Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Simge, daha sonra yaptığı "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.