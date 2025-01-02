Simge Sağın’ın paylaşımına Mauro Icardi kayıtsız kalamadı!

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendiren Simge Sağın'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Simge Sağın sosyal medya hesabında yılbaşı paylaşımı yaptı. Icardi ise paylaşımı ilk beğenen isimlerden oldu.
Icardi'nin bu hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çiftin takipçileri, beğeni sonrası "Yeni bir aşk mı başlıyor?" yorumlarında bulundu.
İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
43 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın adı bir dönem Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile anılmıştı.
Sağın verdiği bir röportajda Icardi ile ilgili sorulara da açıklık getirmişti. Simge "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum" demişti.
Simge, daha sonra yaptığı "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.