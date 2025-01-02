3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Ünlü şarkıcı Atiye, 6 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi. Ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren şarkıcı, geçen haftalarda Rumi adını verdiği üçüncü bebeği kucağına aldı.

Çiçeği burnunda anne Atiye'den yılbaşı günü çekirdek aile paylaşımı geldi. Ünlü şarkıcı, kızları Rumi ,Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile 3 katlı ahşap evinin bahçesinde verdiği aile pozunu yayınladı.

Ünlü şarkıcı, 2025 için de sevenlerine şu mesajı verdi: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin.