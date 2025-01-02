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3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

6 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye'nin bu evlilikten üç evladı oldu. Rumi adını verdiği kızını geçtiğimiz haftalarda kucağına alan Atiye'den çekirdek aile paylaşımı geldi. Ünlü şarkıcı, kızları Rumi, Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile 3 katlı ahşap evinin bahçesinde verdiği aile pozunu yayınladı. Atiye'nin çekirdek aile pozuna beğeni yağarken ünlü şarkıcının doğayla iç içe olan villası hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:50 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:50
3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Ünlü şarkıcı Atiye, 6 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi. Ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren şarkıcı, geçen haftalarda Rumi adını verdiği üçüncü bebeği kucağına aldı.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Çiçeği burnunda anne Atiye'den yılbaşı günü çekirdek aile paylaşımı geldi. Ünlü şarkıcı, kızları Rumi ,Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile 3 katlı ahşap evinin bahçesinde verdiği aile pozunu yayınladı.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Ünlü şarkıcı, 2025 için de sevenlerine şu mesajı verdi: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunla da başa çıkarız.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayallerinizi büyütün ve her adımda daha da güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum"

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Atiye'nin çekirdek aile pozuna beğeni yağarken ünlü şarkıcının doğayla iç içe olan villası hayran bıraktı.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Atiye'nin evi için "Ne güzel bir ev", "Ev şahane görünüyor", "Evin içini de merak ettim" yorumları yapıldı.

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

İşte Atiye'nin o paylaşımı...

3 katlı ahşap evi göz kamaştırdı! Doğayla iç içe yaşayan Atiye üç katlı villasından paylaştı!

Atiye ve ailesi.