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Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Dilşah Kurt, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Survivor izleyicileri de hayat hikayesiyle dikkat çeken Survivor Dilşah ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Kısa sürede fenomen haline gelen yarışmacı hakkında en çok "Survivor Dilşah aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Dilşah Kurt'un memleketi...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:56
Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Survivor 2025'in başlamasıyla birlikte Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar merak edildi. Gönüllüler Takımı'nda yer alan Dilşah Kurt ise performansının yanı sıra açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri duygulandıran Survivor Dilşah, çocukluğundan beri tek başına büyüdüğünü söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Dilşah Kurt yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Beni kimse yıkamaz, ben çok zor bir çocukluk geçirdim. Ben yenilmezdim hep öyle kendimi gördüm.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Kimse bana destek çıkmadı şimdiye kadar. Burada tek başımayım. Ben kendimle savaşıyorum. Bu yüzden Survivor'dayım. Kimse de beni hiçbir şekilde yıkamaz"

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Survivor izleyicileri de hayat hikayesiyle dikkat çeken Survivor Dilşah ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Dilşah Kurt Kimdir?
Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kurt, zor bir çocukluk dönemi geçirerek yalnız başına hayatını sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kurt, yükseköğrenimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam ettiriyor.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Ünlü bir boksör olarak tanınan Dilşah Kurt, Fenerbahçe Spor Kulübü boksörleri arasında yer aldı. 57 kiloda olan milli boksör Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda birinci oldu.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Dilşah Kurt Aslen Nereli?

İstanbul doğumlu olan yarışmacı hakkında en çok "Survivor Dilşah aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

İşte Dilşah Kurt başta olmak üzere Survivor yarışmacılarının memleketleri...

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Dilşah Kurt

Çanakkale

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Almeda Baylan

Osmaniye

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Kaan Kazgan

Sakarya

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Kübra Avcı

Antalya

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Yağmur Banda

İzmir

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

İsmail Balaban

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyü

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Barış Murat Yağcı

İzmir

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Zeynep Alkan

Hatay

Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Sema Aydemir

Bursa