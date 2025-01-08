Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Survivor 2025'in başlamasıyla birlikte Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar merak edildi. Gönüllüler Takımı'nda yer alan Dilşah Kurt ise performansının yanı sıra açıklamalarıyla da dikkat çekti.
Anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri duygulandıran Survivor Dilşah, çocukluğundan beri tek başına büyüdüğünü söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
Dilşah Kurt yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Beni kimse yıkamaz, ben çok zor bir çocukluk geçirdim. Ben yenilmezdim hep öyle kendimi gördüm.
Kimse bana destek çıkmadı şimdiye kadar. Burada tek başımayım. Ben kendimle savaşıyorum. Bu yüzden Survivor'dayım. Kimse de beni hiçbir şekilde yıkamaz"
Survivor izleyicileri de hayat hikayesiyle dikkat çeken Survivor Dilşah ile ilgili araştırma yapmaya başladı.
Dilşah Kurt Kimdir?
Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kurt, zor bir çocukluk dönemi geçirerek yalnız başına hayatını sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kurt, yükseköğrenimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam ettiriyor.
Ünlü bir boksör olarak tanınan Dilşah Kurt, Fenerbahçe Spor Kulübü boksörleri arasında yer aldı. 57 kiloda olan milli boksör Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda birinci oldu.
Dilşah Kurt Aslen Nereli?
İstanbul doğumlu olan yarışmacı hakkında en çok "Survivor Dilşah aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İşte Dilşah Kurt başta olmak üzere Survivor yarışmacılarının memleketleri...
Dilşah Kurt
Çanakkale