Survivor Dilşah memleketiyle şaşırttı! Bakın İstanbul’da doğan Dilşah Kurt aslen nereliymiş...

Survivor 2025'in başlamasıyla birlikte Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar merak edildi. Gönüllüler Takımı'nda yer alan Dilşah Kurt ise performansının yanı sıra açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri duygulandıran Survivor Dilşah, çocukluğundan beri tek başına büyüdüğünü söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Dilşah Kurt yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Beni kimse yıkamaz, ben çok zor bir çocukluk geçirdim. Ben yenilmezdim hep öyle kendimi gördüm.

Kimse bana destek çıkmadı şimdiye kadar. Burada tek başımayım. Ben kendimle savaşıyorum. Bu yüzden Survivor'dayım. Kimse de beni hiçbir şekilde yıkamaz"