Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: “Akıllandı”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar bir türlü gündemden düşmedi.
Son olarak Nara, Icardi'yi aldattığı sevgilisi L-Gante ile yollarını ayırdığını duyurarak gündeme geldi.
Nara, "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" diyerek ayrılığı duyurdu.
Nara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum"
Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin'de çocuklarıyla bir araya geldi. Nara'dan sosyal medya hamleleri de peş peşe geldi.
Henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alan Nara, Icardi ile olan fotoğraflarına tekrar Instagram sayfasında yer verdi.
Wanda Nara'dan peş peşe gelen bu hamleler barışma sinyali olarak yorumlandı.
Arjantin basını, Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini ancak eşinin bu isteği reddettiğini yazdı.
Ayrıca, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı takibe geri dönmemesi de dikkat çekti.