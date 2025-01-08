Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: “Akıllandı”

Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar bir türlü gündemden düşmedi.

Nara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum"