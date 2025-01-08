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Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: “Akıllandı”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi. Son olarak Nara, Icardi'yi aldattığı sevgilisi L-Gante ile yollarını ayırdığını duyurarak gündeme geldi. Icardi'yi yeniden takibe alan Nara'nın bu hareketi barışmak istediği yönünde yorumlandı. Ancak yıldız futbolcudan beklenmedik bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 10:50
Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar bir türlü gündemden düşmedi.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Son olarak Nara, Icardi'yi aldattığı sevgilisi L-Gante ile yollarını ayırdığını duyurarak gündeme geldi.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Nara, "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" diyerek ayrılığı duyurdu.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Nara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum"

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin'de çocuklarıyla bir araya geldi. Nara'dan sosyal medya hamleleri de peş peşe geldi.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alan Nara, Icardi ile olan fotoğraflarına tekrar Instagram sayfasında yer verdi.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Wanda Nara'dan peş peşe gelen bu hamleler barışma sinyali olarak yorumlandı.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Arjantin basını, Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini ancak eşinin bu isteği reddettiğini yazdı.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Ayrıca, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı takibe geri dönmemesi de dikkat çekti.

Wanda Nara’nın çabası sonuçsuz kaldı! Mauro Icardi’den beklenmedik hamle: Akıllandı

Kısa sürede gündem olan olayla ilgili sosyal medyada "Icardi akıllandı", "Wanda defteri çoktan kapandı" yorumları yapıldı.