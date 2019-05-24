Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılıyor

Patika yollarda duvar yapıldı, döşemeleri ve merdivenleri ahşapla kaplandı, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeyler temizlendi. Dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.