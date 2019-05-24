Günlük burç yorumları – 24 Mayıs 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde iletişim ve zeka özellikleriniz ön plana çıkabilir. Özellikle tatlı dilinizi işinize aktardığınız taktirde çok başarılı olacaksınız. Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Sıkıntınızı dağıtmak için, hobisel bir çalışma içine girebilirsiniz. Yaşam koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bugün merakına engel olamayacaksın. En küçük fısıltıların ardında bile bir gizlilik arayacaksın. Ancak merak başına dert açabilir.
BOĞA:
Birkaç gündür üstünüze geldiğine inandığınız konularda verimli bir sonuç yakalamak için bakış açınızı değiştirme cesaretini göstermeniz gerekmekte.Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Kendine güvenin tam. Ancak bu durum seni fazla bilgiç gösterebilir. Özelikle yeni tanıştığın kişiler seni fazla havalı bulabilirler.
İKİZLER:
Aşk hayatınızdaki olumsuz süreci önlemek için dikkatli olmalısınız. Partnerinize karşı bazen farkında olmadan umursamıyormuş imajı çizebiliyorsunuz. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek, kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Özellikle bugün ailenizle aranızda gelişen önemli paslaşmalar sayesinde iş gücünüz artacaktır. Maddesel konularda cömert bir tutum izlemeniz, pozitif bir enerjinin oluşmasına neden oluyor. Akşam saatlerinde daha aktif olacaksınız. İşinden memnun olmayan bir İkizler burcuysan, arkadaşının sunacağı ortaklık fikrine sıcak bakabilirsin.
YENGEÇ:
Bugünlerde bilgileriniz ve tecrübelerinizle gerek kendiniz için doğru kararları alabilecek gerekse sevdiklerinize yardım edebileceksiniz. Çevresel ilişkilerinizde güçlü dostlarınızın yardımıyla, arzuladığınız ortamlarda bulunma fırsatı yakalayacaksınız. Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmelisiniz. İlişkilerini gözden geçireceğin bir gün. Bugün bir yakınının vereceği taktikler farklı düşünmeni sağlayacak.
ASLAN:
Kariyeriniz adına ciddi adımlar atıyorsunuz. Maddeciliğinize dikkat etmelisiniz, alışverişin ucunu kaçırmak ay sonunda problem yaşamanıza sebep olabilir. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda sizin farklı yaklaşımlarınız var. Güçlü kişileri seviyorsunuz. Başarıya doğru koşuyorsunuz. Çalışan bir Aslan'san rekabetin arttığını düşünmek seni stresli yapabilir. Kişisel gelişimin için kurslara yazılabilirsin.