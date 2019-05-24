Cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...