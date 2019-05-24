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Cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cumalar... İslam alemi Ramazan ayının 3'üncü cumasına hazırlanıyor. Müslümanlar cuma gününde birbirlerine cuma mesajları göndererek birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel hiç duyulmamış en güzel resimli cuma mesajları içeriklerini haberimizde derledik. İşte eşe doşta gönderebileceğiniz kısa ve öz cuma mesajları ve sözleri...

24.05.2019 09:49 - Son Güncelleme: 24.05.2019 11:08
Resimli cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz cuma sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... On bir ayın sultanı Ramazan ayının 3'üncü cuması için Müslümanlar hazırlık içinde. Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderirler. Bizde sizler için en güzel kısa ve öz cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiç duyulmamış en güzel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz cuma sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Resimli cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz cuma sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Resimli cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz cuma sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

Resimli cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz cuma sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

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