Cuma mesajları 2019: Hiç duyulmamış en güzel kısa ve öz resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Hayırlı Cumalar... İslam alemi Ramazan ayının 3'üncü cumasına hazırlanıyor. Müslümanlar cuma gününde birbirlerine cuma mesajları göndererek birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel hiç duyulmamış en güzel resimli cuma mesajları içeriklerini haberimizde derledik. İşte eşe doşta gönderebileceğiniz kısa ve öz cuma mesajları ve sözleri...
24.05.2019 09:49
- Son Güncelleme: 24.05.2019 11:08
Cuma mesajları... On bir ayın sultanı Ramazan ayının 3'üncü cuması için Müslümanlar hazırlık içinde. Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderirler. Bizde sizler için en güzel kısa ve öz cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiç duyulmamış en güzel resimli cuma mesajları...
Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun
Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...
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