SON DAKİKA: Yozgat Yerköy'de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı
Son dakika haberleri... Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.
05.10.2022 11:38 - Son Güncelleme: 05.10.2022 12:03
Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.