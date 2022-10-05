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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yozgat Yerköy'de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

SON DAKİKA: Yozgat Yerköy'de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

Son dakika haberleri... Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

AJANSLAR
05.10.2022 11:38 - Son Güncelleme: 05.10.2022 12:03
SON DAKİKA: Yozgat Yerköy’de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

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SON DAKİKA: Yozgat Yerköy’de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

SON DAKİKA: Yozgat Yerköy’de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Yozgat Yerköy’de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

SON DAKİKA: Yozgat Yerköy’de doğal gaz patlaması! 6-7 yaşlarındaki çocuk enkaz altında kaldı

Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

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