Erkek modası artık bildiğiniz gibi değil! İşte birbirinden ilginç tasarımlar

Paris, Londra ve Milano'daki moda haftalarında yapılan erkek giyim defileleri, artık erkek modasında klasik çizgilerin geride kaldığını ve hem tasarım hem de renklerde sınırların zorlandığını kanıtladı.

25.06.2019 13:39 - Son Güncelleme: 25.06.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





