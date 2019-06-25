Erkek modası artık bildiğiniz gibi değil! İşte birbirinden ilginç tasarımlar
Paris, Londra ve Milano'daki moda haftalarında yapılan erkek giyim defileleri, artık erkek modasında klasik çizgilerin geride kaldığını ve hem tasarım hem de renklerde sınırların zorlandığını kanıtladı.
25.06.2019 13:39
- Son Güncelleme: 25.06.2019 13:41
Geçtiğimiz üç hafta boyunca, erkek giyim tasarımcıları, Avrupa şehirlerindeki moda haftalarında İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonlarını tanıttı.
Defilelerde, erkek giyiminin klasik görünümden çıkıp yenilikçilik yönünden zenginleşmesi dikkat çekti.
Erkek giyiminde geri dönüşüm ürünleri de ön plandaydı.
İspanyol futbolcu Hector Bellerin, Paris Moda Haftası'nda Louis Vuitton Erkek Giyim İlkbahar-Yaz 2020 defilesinde boy gösterdi. Taşıdığı Virgil Abloh tasarımı fuşya rengi kıyafet, erkek modasında renk sınırlarının aşıldığını kanıtladı.
Fransız tasarımcı Demna Gvasalia, Vetements markasının koleksiyonunu Paris'teki McDonald's dükkanında sergileyerek sıra dışı bir defileye imza attı.