27 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de teknoloji, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor
A101'de perşembe indirimleri belli oldu. 27 Haziran'dan itibaren satışa çıkacak olan aktüel ürünler listesi merakla araştırılıyor. Televizzyon, cep telefonu, derin dondurucu, elektronik aletler ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan gıda ve temizlik ürünleride bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler yer alıyor? İşte 27 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
25.06.2019 16:52
- Son Güncelleme: 25.06.2019 16:53
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