SON DAKİKA: Müge Anlı'da vahşetin detayları ortaya çıkmış ve Osman Biçer yayında gözaltına alınmıştı... Güldane Biçer cinayetinde karar!
SON DAKİKA: Müge Anlı'da vahşetin detayları ortaya çıkmış ve Osman Biçer canlı yayında gözaltına alınmıştı... G‌üldane Biçer cinayetinde karar çıktı. 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer, eşinin kendisini aldattığını ve kaçıp gittiğini ileri sürmüş ancak yaptığı çelişkili açıklamaların ardından Müge Anlı canlı yayını ardından gözaltına alınmıştı. Sorgu sırasında cinayeti itiraf etmek zorunda kalan Osman Biçer'in cezası belli oldu.
Müge Anlı'da vahşetin detayları ortaya çıkmış ve Osman Biçer yayında gözaltına alınmıştı... Güldane Biçer cinayetinde karar çıktı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, makul Güldane Biçer ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011'de evli oldukları ve sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürme planı yaptığı ifade edildi. İddianamede Osman Biçer'in Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yeri araştırdığına, sanığın mutfaktaki ekmek bıçağını aldığı ve "iş bakma" bahanesiyle eşini yanında götürdüğü aktarıldı.
İddianamede Osman Biçer'in eşini daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü ardından maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi. Kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü tespit edildi. İddianamede Güldane Biçer' 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği anlatıldı.
Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söylediği kaydedildi. Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırması talep edildi. Bakırköy 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Biçer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlan. Duruşmada maktul Güldane Biçer'in akrabaları ve taraf avukatları hazır bulundu.
"OLAY SEBEBİYLE PİŞMANIM"
Osman Biçer savunmasında "Ben olay sebebiyle pişmanım. Ben çok uğraştım. Eşim bana yapmayacagını söyledi. Ben işten geldiğimde Ayşe teyze geldi. Bu sana layık değil dedi.Sen bu kadar çalışıyorsun eşin sürekli birilerini telefonla arıyor. Ben eşimin beni aldattığını biliyordum. Eşimin düzelmesi için 3 tane ev değiştirdim. Bana hakaretler ediyordu. Sen nasıl kocasım ben sevgilim var diyordu. Ben bunları yutuyordum. Ben çalışmaya giderken bana hakaret etti. Sen nasıl kocasın dedi. Bende ne yaptıgımı bilmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım yuvamın yıkılmaması için çok uğraştım. Pişmanım" dedi.
Osman Biçer'in avukatları ise mahkemeden haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.