Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söylediği kaydedildi. Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırması talep edildi. Bakırköy 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Biçer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlan. Duruşmada maktul Güldane Biçer'in akrabaları ve taraf avukatları hazır bulundu.