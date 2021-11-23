"OLAY SEBEBİYLE PİŞMANIM"

Osman Biçer savunmasında "Ben olay sebebiyle pişmanım. Ben çok uğraştım. Eşim bana yapmayacagını söyledi. Ben işten geldiğimde Ayşe teyze geldi. Bu sana layık değil dedi.Sen bu kadar çalışıyorsun eşin sürekli birilerini telefonla arıyor. Ben eşimin beni aldattığını biliyordum. Eşimin düzelmesi için 3 tane ev değiştirdim. Bana hakaretler ediyordu. Sen nasıl kocasım ben sevgilim var diyordu. Ben bunları yutuyordum. Ben çalışmaya giderken bana hakaret etti. Sen nasıl kocasın dedi. Bende ne yaptıgımı bilmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım yuvamın yıkılmaması için çok uğraştım. Pişmanım" dedi.

Osman Biçer'in avukatları ise mahkemeden haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.