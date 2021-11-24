Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI AYRILDIKTAN SONRA İZİNSİZ PAYLAŞTI

Daha sonra M.A., sevgili olduğu dönemde yaşadıkları ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren C.G.'nin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarını, "Bütün Denizli halkı anlasın ne mal olduğunu, insanların canını yakıp acıtıp toptancısı ile nişanlanmak ne demekmiş öğrensin, öğrenin.", "Allah can yakanı iki dağ arasında hapsedermiş. Acıyı fazlası ile hissetsin diye. Cennet Hanım da ... kandırdı, ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı işte.