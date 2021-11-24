Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay'dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...
Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay emsal bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı sahte sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu. Dairenin kararında, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin, "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğuna değinildi. İşte eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmanın detayları...
Denizli'de yaşayan M.A., sevgilisi C.G. ile anlaşamayarak ayrıldı. M.A., ayrıldıktan sonra eski sevgilisi C.G.'nin babasına gönderdiği, "Şimdiye kadar cesaretimi toplayıp bir türlü konuşmayı cesaret edemedim. Bunun sebebi de Cennettir. İstediğin zaman istediğin yere konuşmaya gelirim.
AYRILIK SONRASINDA TEHDİT ETMİŞ, "GÖRECEKSİN SEN"
Bunun üzerine, mesajlarına, aramalarına cevap alamayan ve başka biriyle nişanlanmış eski sevgilisi C.G.'ye ulaşamayan M.A., sahte bir sosyal medya hesabı açtı. Tanık ifadelerinde, hesap açıldıktan sonra sanık M.A.'nın eski sevgilisi C.G.'ye, "Göreceksin sen, insan yüzüne bakamayacaksın" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.
ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI AYRILDIKTAN SONRA İZİNSİZ PAYLAŞTI
Daha sonra M.A., sevgili olduğu dönemde yaşadıkları ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren C.G.'nin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarını, "Bütün Denizli halkı anlasın ne mal olduğunu, insanların canını yakıp acıtıp toptancısı ile nişanlanmak ne demekmiş öğrensin, öğrenin.", "Allah can yakanı iki dağ arasında hapsedermiş. Acıyı fazlası ile hissetsin diye. Cennet Hanım da ... kandırdı, ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı işte.