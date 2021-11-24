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Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay'dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay emsal bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı sahte sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu. Dairenin kararında, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin, "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğuna değinildi. İşte eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmanın detayları...

24.11.2021 09:24 - Son Güncelleme: 24.11.2021 09:51
Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

Denizli'de yaşayan M.A., sevgilisi C.G. ile anlaşamayarak ayrıldı. M.A., ayrıldıktan sonra eski sevgilisi C.G.'nin babasına gönderdiği, "Şimdiye kadar cesaretimi toplayıp bir türlü konuşmayı cesaret edemedim. Bunun sebebi de Cennettir. İstediğin zaman istediğin yere konuşmaya gelirim.

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Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

Öldürsen de ölsem de önemli değil. Artık bu yük ile yaşayamayacağım. Cennet bir saniye bile aklımdan çıkmıyor... Konuşmamız gerek" ifadelerini kullanarak mesaj gönderdi.

Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

Ancak C.G.'nin babası bu mesajlara cevap vermedi. M.A., mesajlarına cevap alamamasının ardından 26 Ağustos 2014 ve 3 Eylül 2014 tarihleri arasında C.G.'nin kullandığı telefona 14 tane mesaj atıp, bir kez de telefonla aradı.

Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

AYRILIK SONRASINDA TEHDİT ETMİŞ, "GÖRECEKSİN SEN"
Bunun üzerine, mesajlarına, aramalarına cevap alamayan ve başka biriyle nişanlanmış eski sevgilisi C.G.'ye ulaşamayan M.A., sahte bir sosyal medya hesabı açtı. Tanık ifadelerinde, hesap açıldıktan sonra sanık M.A.'nın eski sevgilisi C.G.'ye, "Göreceksin sen, insan yüzüne bakamayacaksın" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Eski sevgiliyle fotoğrafları silmek | Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle fotoğrafları paylaşmak...

ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI AYRILDIKTAN SONRA İZİNSİZ PAYLAŞTI
Daha sonra M.A., sevgili olduğu dönemde yaşadıkları ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren C.G.'nin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarını, "Bütün Denizli halkı anlasın ne mal olduğunu, insanların canını yakıp acıtıp toptancısı ile nişanlanmak ne demekmiş öğrensin, öğrenin.", "Allah can yakanı iki dağ arasında hapsedermiş. Acıyı fazlası ile hissetsin diye. Cennet Hanım da ... kandırdı, ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı işte.

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