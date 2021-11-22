Doktorlar bile şaşırdı! Karnından 20 santimlik miyom çıktı

Kadınların birçoğunda olduğu gibi doktora başvurmaktan korkmuş büyük bir kitleye ulaşıncaya kadar. Çok şükür kötü huylu bir kitle değildi. Çok büyük boyutlara ulaştığı için bu durumda kansızlığa yol açar. Yaşam kalitesini etkileyen bir kitleydi. Buraya geldiğinde tansiyonu çok düşüktü. Nabzı yüksekti. Önce bir genel durumu düzeltmek zorunda kaldık. 3-4 gün boyunca tekrardan kan tranfüzyonları ve kanamasını düzeltmeye çalıştık. Genel durumu düzelir düzelmez ameliyatını gerçekleştirdik. Bu kitleler aslında sık görülen kitlelerdir ama bu kadar büyük boyutlara ulaşması nadirdir. Hasta bazen çok uzak yerlerde olur, hekime ulaşmakta güçlük çeker ama Huriye Hanımınki gibi büyük boyutlara ulaşan nadirdir. Yaklaşık 7 aylık bir gebelik büyüklüğündeydi. Sağlıkla atlattık" diye konuştu.