Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'de 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın (16), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğramış, A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşımıştı.
22.11.2021 10:00
- Son Güncelleme: 22.11.2021 10:01
Olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı.
A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı.
Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.