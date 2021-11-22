Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.