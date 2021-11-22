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Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'de 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın (16), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğramış, A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşımıştı.

22.11.2021 10:00 - Son Güncelleme: 22.11.2021 10:01
Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı.

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Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı.

Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinsel istismara direndi kafasına defalarca taşla vurdu! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti

Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

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