Son dakika haberi: MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı | 2019 LGS yerleştirme kılavuzu (Video) 25.06.2019 11:39

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci alacak liselere yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih sürecine dair bilgiler veren kılavuzda, sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara dair bilgiler yer aldı. LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde 139 bin 660 nitelikli okul tercihe açık olacak. Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, LGS tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler...