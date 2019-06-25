Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız
Tatilde Türkiye'yi karış karış gezmek istiyor ama işe nereden başlayacağınızı bilmiyor, rotayı nereye çevireceğinize dair kararsızlık içinde misiniz? O zaman bu haber tam size göre... Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, bu birikimin izlerini taşıyor. Bu doğrultuda Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer listesine göz atmanızda fayda var.
25.06.2019 10:53
- Son Güncelleme: 25.06.2019 11:02
Dünyaya açılmadan önce ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz?
TANRILARIN MEKANI NEMRUT
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.
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