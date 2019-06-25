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Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

Tatilde Türkiye'yi karış karış gezmek istiyor ama işe nereden başlayacağınızı bilmiyor, rotayı nereye çevireceğinize dair kararsızlık içinde misiniz? O zaman bu haber tam size göre... Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, bu birikimin izlerini taşıyor. Bu doğrultuda Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer listesine göz atmanızda fayda var.

25.06.2019 10:53 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:02
Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

Dünyaya açılmadan önce ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz?

TANRILARIN MEKANI NEMRUT

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KASABA: AMASRA

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

LİKYA'DA TARİH VE GİZEMİ BİRLİKTE GÖRÜN

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

ULUABAT GÖLÜ

Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

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