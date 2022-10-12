SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.
12.10.2022 17:56 - Son Güncelleme: 12.10.2022 17:56
Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi.
Galata Kulesi'de intihar şoku VİDEO