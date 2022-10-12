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SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

AJANSLAR
12.10.2022 17:56 - Son Güncelleme: 12.10.2022 17:56
SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi.

Galata Kulesi'de intihar şoku VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

GENCİN ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI
Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.

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