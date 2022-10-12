SON DAKİKA: Galata Kulesi’nde intihar şoku! Seyir terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

