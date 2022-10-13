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Bayrampaşa'da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da 25 yıllık döviz bürosu sahibi kardeşler, çevre esnafı ve müşterilerini "ucuza döviz" yalanıyla dolandırdı. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan kardeşlerden ağabey kaçarken, kardeşi ise tutuklandı.

13.10.2022 09:32 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:32
Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 25 yıldır döviz bürosu işletiyordu. İddiaya göre iki kardeşten ağabey Mesut, esnaftan ve müşterilerinden aldığı TL cinsindeki paraları dövize dönüştürüp, kâr elde edeceklerini vaat ettiği müşterilerden yaklaşık 100 milyon lira topladı.

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Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

Mesut B., para sahiplerine döviz cinsindeki tutarı en alt seviyeden alacağını bu nedenle beklemesi gerektiğini söyleyerek oyalamaya başladı. Para sahipleri Mesut B.'den paralarını istemeye başladığında ise genç adam, telefonunu kapatıp sırra kadem bastı.

Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

Kardeş Şükrü B.'ye ulaşmaya başlayan birden fazla mağdur döviz bürosundan parasını tahsil etmek istedi. Yine iddiaya göre parayı sadece Mesut'a değil, Şükrü'ye de veren mağdurlar vardı.

Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

ŞİKAYETLER BİTMİYOR
A.K. isimli ilk mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mesut B.'den yarım milyon Euro alacağını düşünerek yaklaşık 10 milyon lira para verdiğini belirten genç adam, Mesut B.'nin telefonlarını açmadığını, ikametinde olmadığını ve döviz bürosuna da gelmediğini ileri sürdü.

Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı

A.K. isimli mağdurdan kısa bir süre sonra savcılık şikayetleri art arda gelmeye başladı. İ.K. isimli yaşlı kadın 5 milyon, A.K. 3 milyon, Y.Y. 3,5 milyon, D.D., 10 milyon, M.E. 1 milyon lira kaptırdığını iddia ederken yaklaşık iki haftada 50 mağdurun şikayetçi olduğu döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül günü gözaltına alındı. İki haftalık şikayette Mesut B.'nin şuana kadar yaklaşık 100 milyon lira topladığı belirlendi.

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