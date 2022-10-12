İstanbul Maltepe’de lise öğrencisi genç kıza taciz! Zorla ağaçlık alana götürüp…
Maltepe bir şahıs, evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
12.10.2022 14:13 - Son Güncelleme: 12.10.2022 14:13
Olay, saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden M.C. (16) isimli lise öğrencisi genç kızı yol üzerinde bir süre takip etti.
Çevrede kimse olmadığı esnada genç kıza arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu. Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.