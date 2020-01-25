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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! (Osmanlı padişahlarının gerçek halleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı . 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

25.01.2020 12:30 - Son Güncelleme: 25.01.2020 12:30
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! Osmanlı padişahlarının gerçek halleri

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! Osmanlı padişahlarının gerçek halleri

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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! Osmanlı padişahlarının gerçek halleri

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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! Osmanlı padişahlarının gerçek halleri

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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bildiklerimizden farklı! Osmanlı padişahlarının gerçek halleri

Fatih Sultan Mehmet

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