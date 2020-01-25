Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler, şimdi de Elazığ ve Malatya depremleri. 1 hafta içerisinde meydana gelen bu depremler yüzünden vatandaşlar diken üzerinde. Peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu sorduruyor. Depremin ne zaman, nasıl, hangi şiddette geleceği bilinmez ama kendini deprem tahmincisi veya deprem kahini olarak nitelendiren bazı isimlerinde tahminleri tutunca kafalar karışmıyor değil. Onlardan biri Tayvanlı Dyson Lin. Daha önce deprem kehanetleri tutmayan Dyson Lin önce Manisa depremini bilmişti. Tayvanlı kahinin şimdi de Türkiye'nin doğusunu büyük bir deprem için uyardığı ortaya çıktı, hem de 3 gün önce!

25.01.2020 10:09 - Son Güncelleme: 25.01.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





