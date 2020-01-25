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Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler, şimdi de Elazığ ve Malatya depremleri. 1 hafta içerisinde meydana gelen bu depremler yüzünden vatandaşlar diken üzerinde. Peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu sorduruyor. Depremin ne zaman, nasıl, hangi şiddette geleceği bilinmez ama kendini deprem tahmincisi veya deprem kahini olarak nitelendiren bazı isimlerinde tahminleri tutunca kafalar karışmıyor değil. Onlardan biri Tayvanlı Dyson Lin. Daha önce deprem kehanetleri tutmayan Dyson Lin önce Manisa depremini bilmişti. Tayvanlı kahinin şimdi de Türkiye'nin doğusunu büyük bir deprem için uyardığı ortaya çıktı, hem de 3 gün önce!

25.01.2020 10:09 - Son Güncelleme: 25.01.2020 10:12
Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Dyson Lin bir süredir Twitter'da karşımıza deprem tahminleriyle çıkan bir isim..

Tayvan'ın en iyi ikinci üniversitesi olan Ulusal Tsing Hua Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olduğunu belirten adam, Twitter profilinde söylediğine göre ayrıca Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nün de kurucusu ve CEO'su.

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Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Kendisiyle ilk karşılaşmalarımızdan biri 21 Ocak günü 5 gün içinde Türkiye'nin batısında yaklaşık 5 ila 6 büyüklüğünde deprem olacağını söylemesi ve yalnızca bir gün sonra Manisa depremini yaşamamızla oldu...

Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

IRIS sistemi cihazları bozulduğunda büyük bir deprem olacağını anladığını belirten Dyson Lin, 22 Ocak günü Balıkesir'deki IRIS cihazının bozulduğunu ve yakında büyük bir deprem olacağını duyurdu.

Lin'e göre IRIS cihazları büyük sinyaller aldıklarında bozulma eğilimindeler. Ardındansa Manisa depremini yaşadık...

Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Söylediğine göre Manisa 3 gün boyunca 3 büyüklüğünde deprem yaşamazsa bölge güvenli hale gelecekti...

Tayvanlı yeni nesil deprem kahini Elazığ depremini de bildi! İşte İstanbul ve Türkiye için deprem kehanetleri

Fakat 23 Ocak günü, tekrar aynı bölgede deprem olabileceğini öngördü.

Lin'e göre lokasyonlar nokta atışı değil, sadece lokasyonları deprem ihtimali olan bölgenin en yakınında bulunan IRIS cihazından aldığı için, o bölgelerin adını veriyor ve çevre illerin bu ihtimale dikkat etmesini söylüyor.

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