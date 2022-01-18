SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.