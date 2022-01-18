SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil
Son dakika haberleri... Uşak'ta tecavüz skandalı patlak verdi! Suç makinesi doktor Barış Yağcı, ilaçla uyuttuğu 21 yaşındaki kadın hastasına tecavüz etti. Üstelik bu Yağcı'nın ilk vukuatı da değil. Doktor daha önce de bir çok suça karıştı. Öte yandan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Genç kadın iç çamaşırını... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
18.01.2022 09:49
- Son Güncelleme: 18.01.2022 10:05
SON DAKİKA: DOKTOR BARIŞ YAĞCI KADIN HASTASINA TECAVÜZ ETMİŞTİ! İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI: İÇ ÇAMAŞIRINI...
Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren ve komşularının ev ve arabalarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim, muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti.