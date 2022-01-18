Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

Son dakika haberleri... Uşak'ta tecavüz skandalı patlak verdi! Suç makinesi doktor Barış Yağcı, ilaçla uyuttuğu 21 yaşındaki kadın hastasına tecavüz etti. Üstelik bu Yağcı'nın ilk vukuatı da değil. Doktor daha önce de bir çok suça karıştı. Öte yandan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Genç kadın iç çamaşırını... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

18.01.2022 09:49 - Son Güncelleme: 18.01.2022 10:05
SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

SON DAKİKA: DOKTOR BARIŞ YAĞCI KADIN HASTASINA TECAVÜZ ETMİŞTİ! İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI: İÇ ÇAMAŞIRINI...
Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren ve komşularının ev ve arabalarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim, muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

İğrenç olay sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gören kadının savcılığa yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti.

SON DAKİKA: Doktor Barış Yağcı hastasına tecavüz etmişti: İç çamaşırlarını... İlk vukuatı değil

Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SON DAKİKA