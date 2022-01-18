Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...
Munzur Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaz aylarında yeterince saman ve ot stoğu yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor. Keçilerin, karlı dağlarda, sahiplerinin ardından 6 kilometrelik tek sıra halindeki yolculuğu görüntülendi.
18.01.2022 10:24
- Son Güncelleme: 18.01.2022 10:34
Türkiye'nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden, yılın 6 ayı kış şartlarının hüküm sürdüğü Ovacık'ta, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.
Kangal köpeklerinin de sürüye eşlik ettiği yolculukta, keçilerin karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için dikkat ediliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları da sırtlarında taşıyıp akşam saatlerinde hayvanlara vererek günü tamamlıyor.