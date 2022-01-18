Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Kangal köpeklerinin de sürüye eşlik ettiği yolculukta, keçilerin karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için dikkat ediliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları da sırtlarında taşıyıp akşam saatlerinde hayvanlara vererek günü tamamlıyor.