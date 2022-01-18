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Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Munzur Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaz aylarında yeterince saman ve ot stoğu yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor. Keçilerin, karlı dağlarda, sahiplerinin ardından 6 kilometrelik tek sıra halindeki yolculuğu görüntülendi.

DHA
18.01.2022 10:24 - Son Güncelleme: 18.01.2022 10:34
Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Türkiye'nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden, yılın 6 ayı kış şartlarının hüküm sürdüğü Ovacık'ta, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

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Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği Kızık köylerindeki besiciler için mesai, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Besiciler, saat 05.00'te ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açıyor, ardından hayvanların bakımlarını yapıyor.

Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Geçen süreçte yaşanan kuraklıktan dolayı yeterli derecede saman ve ot stoğu yapamayan üreticiler, son dönemdeki yem fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle, keçilerini bin 800 ve 2 binli rakımlı dağlardaki ormana götürüp meşe burçlarıyla besliyor.

Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Öğle saatlerinde dağlara çıkan besicilerin ardındaki keçiler de buzlu ve karlı yollardan tek sıra halinde ormana gidiyor. Çobanlar ve keçileri, daha sonra yüksek rakımlı dağlardan inerek 1,5 metreyi geçen kar kalınlığında tehlikeli yolculuğun ardından köye varıyor.

Karlı dağlarda keçilerin zorlu yolculuğu! 2 metreyi bulan karda 6 kilometre...

Kangal köpeklerinin de sürüye eşlik ettiği yolculukta, keçilerin karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için dikkat ediliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları da sırtlarında taşıyıp akşam saatlerinde hayvanlara vererek günü tamamlıyor.

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