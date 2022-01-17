Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Mülk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 bin lira olan 12 adet koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.