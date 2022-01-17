Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5'i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5'i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çaldıkları 12 adet küçükbaş hayvandan 5'inin telef olmasına sebep olan hırsızlar, girdikleri ağılda koyunları kovalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli, Eskişehir'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

İHA
17.01.2022 18:15 - Son Güncelleme: 17.01.2022 18:29
Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Mülk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 bin lira olan 12 adet koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Eskişehir-Ankara Karayolu'na kadar götürüldüğü tespit edildi.

Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR ÇARPTI
Çalınan koyunların araçlara yüklenmek istenirken yoldan geçen araçların çarpmasıyla 5'inin telef olduğu 1'inin de hırsızların elinden kaçtığı öğrenildi.

Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Kalan 6 koyunun ise araçlarına yükleyerek götürüldüğü öğrenildi.

Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5’i telef oldu! 4 kişi tutuklandı

Ekiplerin çalışması sonucu kaçan koyun bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızların ağıldaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

SON DAKİKA