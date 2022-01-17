Yer: Eskişehir Sivrihisar... Ağıldan 12 koyun çaldılar 5'i telef oldu! 4 kişi tutuklandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çaldıkları 12 adet küçükbaş hayvandan 5'inin telef olmasına sebep olan hırsızlar, girdikleri ağılda koyunları kovalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli, Eskişehir'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
17.01.2022 18:15
- Son Güncelleme: 17.01.2022 18:29
Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Mülk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 bin lira olan 12 adet koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Eskişehir-Ankara Karayolu'na kadar götürüldüğü tespit edildi.
YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR ÇARPTI
Çalınan koyunların araçlara yüklenmek istenirken yoldan geçen araçların çarpmasıyla 5'inin telef olduğu 1'inin de hırsızların elinden kaçtığı öğrenildi.