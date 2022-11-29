Şoförler Günü ne zaman? 2022 Dünya Şoförler Günü MESAJLARI ve SÖZLERİ resimli, anlamlı, yeni, özel! Şoförler Günü kutlama mesajları kısa, uzun...
Dünya Şoförler Günü için mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Şoförler Günü kutlanacak. 2022 yılında Dünya Şoförler Günü Kasım ayının son gününe denk geliyor. İşte 2022 Dünya Şoförler Günü mesajları resimli, anlamlı, yeni, özel! Şoförler Günü kutlama mesajları kısa, uzun...
29.11.2022 16:26 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:26
Şoförler Günü ne zaman, Şoförler Günü kutlama mesajları neler soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu özel gün tüm dünyada trafik kurallarına uyulmasına özen gösteren ve işlerini yaparken pek çok can taşıyan şoförlere adanmıştır. İşte en güzel, anlamlı, resimli, anlamlı, yeni, özel2022 Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri...
DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gece gündüz demeden araca yüklediği yükü, gideceği yere kadar her türlü zor şartlar altında emek harcayarak ulaştırmaya çalışan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.
Kazasız belasız, hayırlı yolculuklar ve bereketli işler dilerim.
Doğumdan ölüme, hayatımızın her evresinde var olan şoförlerimizin "30 Kasım Dünya Şoförler Günü" kutlu olsun.