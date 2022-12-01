9.849 TL maaşla, en az lise mezunu... İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı!

İŞKUR kasım ayında binlerce yeni işçi alımı ilanı yayınlandı. Aralık ayı itibariyle iş arayan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, işçi ve personel alımı başladı. İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve konu hakkında tüm merak edilenler...