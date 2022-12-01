9.849 TL maaşla, en az lise mezunu... İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı!
İŞKUR personel alımı başvuruları başladı. Aralık ayı ilanlarının yayınlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı.
01.12.2022 10:50 - Son Güncelleme: 01.12.2022 10:50
HANGİ MESLEKLER ÖN PLANDA?
Temizlik görevlisi, beden işçisi (genel), satış danışmanı-uzmanı, garson (Servis elemanı), makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi (genel), bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ön planda olan meslekler arasında bulunuyor.