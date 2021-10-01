’Siyah altın’ olarak biliniyor: Paraya para denmiyor! Herkes evinde yapmaya başladı! Fabrikalara satılıyor

Pandemi sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği çok bulunduğu amacıyla tercih ettiği, 'siyah altın' olarak tanınan solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre meydana getirmek isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma bin solucanın bulunduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi yapan kutu geliştirdi. Solucan gübresi, sebze ya da besin atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi neticesi elde edilen organik gübredir.Solucan gübresinin İngilizce'si "Vermicompost" ya da "Vermicomposting" demektir. Solucan gübresi'nin dünyadaki süregelen ismi Vermicompost, solucan gübresi üretim biçimine de vermicomposting denir.