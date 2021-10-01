Karadeniz’de palamut balığı görüldü! Bundan sonra beklenti hamsi

'BUNDAN SONRAKİ BEKLENTİMİZ HAMSİNİN GELMESİ'

Teknenin kaptanı Mustafa Kuru, "Bugüne kadar istavrit avlıyorduk. Beklentilerimiz palamuttan yanaydı. 2 gündür artık palamut avlamaya başladık. 15-20 gün daha palamut avlarsak biz de emeklerimizin karşılığını alırız. Bundan sonraki beklentimiz hamsinin gelmesi.