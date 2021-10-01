Karadeniz'de palamut balığı görüldü! Bundan sonra beklenti hamsi
1 Eylül'de balık av sezonunun açılmasının ardından balıkçı tekneleri Karadeniz'e açıldı. İstavrit bolluğunun ardından balıkçıların beklediği palamut avı da başladı. Balıkçılar radarlarla takip edip palamut için ağ atarken bazen kasa kasa palamut avlıyor bazen de boş ağlarla dönüyor. Elbette balıkçıları uyarmak da lazım: avladıkları palamutun boyu da önemli. Yavru palamutları yakalamak nesli tehlikeye sokabilir.
Karadeniz'de av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren ağlarını denize bırakan balıkçılar, bereketli istavrit avının ardından palamudun izini sürüyor. Radarda sürüleri fark eden balıkçılar, gün boyu defalarca denize ağlarını bırakıyor. Balıkçılar, bazen kasa kasa palamut yakalarken bazen de boş ağlarla karşılaşıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, 'Pala Mustafa' balıkçı teknesiyle açıldıkları Karadeniz'de balıkçıların zorlu balık avı mesaisini görüntüledi.
24 SAATTE 7'NCİ DENEMEDE AV
Artvin'in Hopa ilçesinden demir alan balıkçılar, denizde 24 saat süren zorlu bir av süreci geçiriyor. Radarla sürüleri takip eden balıkçıların ilk 6 denemede, ağları boş çıktı, 7'nci denemede ise ağlar palamutla doldu. Kasa kasa palamutla kıyıya dönen balıkçılar aynı bolluğun hamside de yaşanmasını bekliyor.
'BUNDAN SONRAKİ BEKLENTİMİZ HAMSİNİN GELMESİ'
Teknenin kaptanı Mustafa Kuru, "Bugüne kadar istavrit avlıyorduk. Beklentilerimiz palamuttan yanaydı. 2 gündür artık palamut avlamaya başladık. 15-20 gün daha palamut avlarsak biz de emeklerimizin karşılığını alırız. Bundan sonraki beklentimiz hamsinin gelmesi.