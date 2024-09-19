Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın...

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kadına jinekolojik kanser teşhisi konulurken bu kanserler nedeniyle yaklaşık 700 bin kadın hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl 12 bin kadına rahim, yumurtalık, rahim ağzı, tüp, vajina ve vulva kanserlerinden birinin tanısı konuluyor.
Rahim ağzı kanseri, taramasının yaygınlaşması ve son 20 yılda rahim ağzı kanseri aşısının kullanılması sayesinde dünyada giderek daha az oranda görülüyor.
Rahim, yumurtalık ve tüp kanserleri ise obezitenin artması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle gün geçtikçe daha fazla kadını tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Engin Çelik, 3 jinekolojik kanseri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor: