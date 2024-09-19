SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın...

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kadının jinekolojik kanserlere yakalandığı belirtiliyor. Obezite ve sigara gibi risk faktörlerinin bu hastalıkların görülme sıklığını artırdığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Doç. Dr. Engin Çelik, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleri hakkında önemli bilgiler sunarak bu hastalıklarla mücadelede alınması gereken önlemleri paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:08 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 11:08
Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın... 1

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kadına jinekolojik kanser teşhisi konulurken bu kanserler nedeniyle yaklaşık 700 bin kadın hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl 12 bin kadına rahim, yumurtalık, rahim ağzı, tüp, vajina ve vulva kanserlerinden birinin tanısı konuluyor.

Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın... 2

Rahim ağzı kanseri, taramasının yaygınlaşması ve son 20 yılda rahim ağzı kanseri aşısının kullanılması sayesinde dünyada giderek daha az oranda görülüyor.

Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın... 3

Rahim, yumurtalık ve tüp kanserleri ise obezitenin artması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle gün geçtikçe daha fazla kadını tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Engin Çelik, 3 jinekolojik kanseri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

SON DAKİKA