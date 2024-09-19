Sigara bu kanser türlerini 3 kat artırıyor! Dünyada 1.5 milyon kadın...

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Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kadına jinekolojik kanser teşhisi konulurken bu kanserler nedeniyle yaklaşık 700 bin kadın hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl 12 bin kadına rahim, yumurtalık, rahim ağzı, tüp, vajina ve vulva kanserlerinden birinin tanısı konuluyor.