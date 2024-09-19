Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Oğlu yayından kaçtı! Otobüste gözaltına alındı

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Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etti. Hatice Hanım'ın kızı Melek, "Babam öldüğünde abim bekardı. Evlendi. Annemle birlikte yaşamaya başladılar. Ben abim Aydın Musaoğlu'nun annemin kaybından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim o dönem aklım pek ermiyordu. Eşim kendisi olayla ilgilenmek için gitti. Benim gitmemi istemedi. Ben de gitmedim. Annem damadıyla konuşurken abim annemin kafasına vurunca telefon kapanmış. Abimin 3,5 yaşındaki kızı Yasemin soranlara 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu. Kan aktı. Sonra boğmaya kalktı. Çuvala koyup yukarı attı' şeklinde olayı anlattı. Biz o telefon konuşmasından sonra annemden bir daha haber alamadık" şeklinde ifadeler kullanmıştı.