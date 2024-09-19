Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Oğlu yayından kaçtı! Otobüste gözaltına alındı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kayboldu. Musaoğlu'nun çocukları annelerinin şüpheli kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Yayına çıkmak istemeyen Musaoğlu'nun Kastomonu'ya giderken otobüste emniyet güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Müge Anlı, Musaoğlu'nun gözaltına alındığını aktardı. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyor.
Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etti. Hatice Hanım'ın kızı Melek, "Babam öldüğünde abim bekardı. Evlendi. Annemle birlikte yaşamaya başladılar. Ben abim Aydın Musaoğlu'nun annemin kaybından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim o dönem aklım pek ermiyordu. Eşim kendisi olayla ilgilenmek için gitti. Benim gitmemi istemedi. Ben de gitmedim. Annem damadıyla konuşurken abim annemin kafasına vurunca telefon kapanmış. Abimin 3,5 yaşındaki kızı Yasemin soranlara 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu. Kan aktı. Sonra boğmaya kalktı. Çuvala koyup yukarı attı' şeklinde olayı anlattı. Biz o telefon konuşmasından sonra annemden bir daha haber alamadık" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Musaoğlu'nun diğer kızı Sevim ise Aydın'ın annesine daha önce silah çektiğini iddia etti. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı". ifadelerini kullandı.