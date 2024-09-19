5 yıl sonra ortaya çıktı! Nazlı Dere cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı'dan çok konuşulacak Narin Güran açıklaması

5 yıl önce Müge Anlı ve Talı Sert'te işlenen Nazlı Dere olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Nazlı Dere, 9 Ekim'de İstanbul Esenyurt'taki evinde aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Yaşlı kadının cinayetinin ardından üst kat komşusu 19 yaşındaki Enes Çetin'in yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Olay günü Enes'in iş yerine geç gittiği ve birkaç gün sonra işten ayrıldığı öğrenilmişti. Komşu çocuğu Enes'in kolunda izlerin Nazlı Dere'nin ölümüne yol açan cinayet silahıyla aynı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından Enes Çetin ve abisi Salih Çetin gözaltına alındı. Olaya dair sıcak gelişmeleri anlatan Müge Anlı, Narin Güran cinayetine ilişkin de sert açıklamalarda bulundu.