SGK önlerinde EYT kuyruğu: Başvuru için akın ettiler
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu. İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde SGK binasının önünde kuyrukta bekleyenler işlemlerini yaptırmak için uzun süre bekledi. Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı bizde memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim." dedi. İşte detaylar...
"YAPACAK BİR ŞEY YOK MECBUREN BEKLEYECEĞİZ"
Sırada bekleyen Eyüp Kömürlü "Sabah 07.00'den e-devlete beri giriş yapamıyorum. Yapacak bir şey yok mecburen bekleyeceğiz. Ben yazı alacağım ve başvuru yapacağım. Mecburen bekleyeceğim, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün" dedi. İsa Yıldız ise "Emeklilik başvurusu için geldim. E-devletten işlem yapamıyoruz, hata veriyor. Sabah 07.00 den beri sırada bekliyorum. 25 yılın sonunda emekli olduk'" dedi.
İstanbul Ümraniye'deki SGK binası önünde uzun başvuru kuyrukları oluştu
"GÜZEL BİR DUYGU HİÇ BEKLEMİYORDUM"
Fatih'te bulunan Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine işlemlerini yapan Zeynel Kır, "Çok şükür işlemleri yaptık. 24 yıldır belediyede çalıyorum. Bu günleri bekledik evrakları aldık iş yerlerine vereceğiz. Ayın 14'ünde ilişkimi keseceğim güzel bir duygu hiç beklemiyordum. 47 yaşında emekli oluyorum Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.
"BU SABAH BENİM İÇİN BAYRAM OLDU "
Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı bizde memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim." ifadesini kullandı.
EYT'li vatandaş: "İlk maaşımı Depremzedeler için bağışlayacağım"
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde de SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar içeri alınıp, işlemleri yapıldı. Başvuru yapanlardan Tamer Kösten, çok heyecanlı olduğunu, uzun yıllardır bugünün hayalini kurduğunu ve emekli olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Umutla bugünü beklediğini anlatan Turgut Dengiz, "Bu mutluluğun tarifi yok." ifadesini kullandı.