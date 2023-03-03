SGK önlerinde EYT kuyruğu: Başvuru için akın ettiler

"BU SABAH BENİM İÇİN BAYRAM OLDU "

Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı bizde memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim." ifadesini kullandı.