Onlar evimizin cici kuşları! Ama kimse bu bilgiyi bilmiyor! Bakın muhabbet kuşunun ana vatanı neresiymiş...
Milyonlarca kişi tarafından evde beslenen ve insanların en yakın dostları arasında olan muhabbet kuşları, ülkemizde ve dünya genelinde en popüler kuş türlerinden biridir. Özellikle konuşkan, sosyal ve insanlara yakın olmaları nedeniyle muhabbet kuşları en sevilen evcil hayvanlar arasındadır. Peki, evcil bir papağan türü olan muhabbet kuşlarının doğal yaşam alanı neresidir? İşte muhabbet kuşlarının asıl vatanı
Muhabbet kuşları papağan türleri arasında en küçük olanlardan biridir. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleri ile yıllardır dikkat çekmektedir. Bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanı ise duyanları şaşırtıyor. Bakın sevimli dostlarımızın ana vatanı neresiymiş...
MUHABBET KUŞUNUN ANA VATANI BAKIN NERESİ ÇIKTI
Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.
İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir.
Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü, muhabbet kuşları, dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedir.