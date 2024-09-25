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Şizofreni hastasının feci sonu: Yarı çıplak halde balkondan düştü

Adana'da şizofreni hastası olduğu öğrenilen Harun Akçay isimli şahıs yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü. Harun Akçay olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:21 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 16:24
Şizofreni hastasının feci sonu: Yarı çıplak halde balkondan düştü 1

Adana'da yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen şizofreni hastası Harun Akçay hayatını kaybetti.

Şizofreni hastasının feci sonu: Yarı çıplak halde balkondan düştü 2

Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Harun Akçay, yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü.

Şizofreni hastasının feci sonu: Yarı çıplak halde balkondan düştü 3

Apartmanın altındaki lokanta çalışanlarının ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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