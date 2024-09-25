Şizofreni hastasının feci sonu: Yarı çıplak halde balkondan düştü

Adana'da şizofreni hastası olduğu öğrenilen Harun Akçay isimli şahıs yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü. Harun Akçay olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen şizofreni hastası Harun Akçay hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Harun Akçay, yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü.