SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Açtığı pankartla Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit ders başı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" pankartı Ada Koçyiğit göz sağlığına kavuştu. Okuluna giderek ders başı yapan Ada Koçyiğit "Tayyip Dede sayesinde sağlıma kavuştum" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 10:05 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 10:26
Açtığı pankartla Başkan Erdoğan’dan yardım istemişti... Göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit ders başı yaptı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" pankartı açam Ada Koçyiğit göz sağlığına kavuşarak ders başı yaptı.

Açtığı pankartla Başkan Erdoğan’dan yardım istemişti... Göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit ders başı yaptı 2

Gözünde kayma ve şaşılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ada Koçyiğit, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" pankartını açarak yardım istemesinin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz ay İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Açtığı pankartla Başkan Erdoğan’dan yardım istemişti... Göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit ders başı yaptı 3

İstanbul'da bulunan Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Ada Koçyiğit, son kontrollerinin ardından ailesi ile birlikte Bitlis'e döndü.

Başkan Erdoğandan Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede pankartı açan küçük kıza yardım eli! Önce doktorunu gönderdi sonra Bakanı
Başkan Erdoğan'dan "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük kıza yardım eli! Önce doktorunu gönderdi sonra Bakanı

SON DAKİKA