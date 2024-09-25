Açtığı pankartla Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit ders başı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Bitlis 'te katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" pankartı açam Ada Koçyiğit göz sağlığına kavuşarak ders başı yaptı.

Gözünde kayma ve şaşılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ada Koçyiğit , "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" pankartını açarak yardım istemesinin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz ay İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

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İstanbul'da bulunan Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Ada Koçyiğit, son kontrollerinin ardından ailesi ile birlikte Bitlis'e döndü.