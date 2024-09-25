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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı!
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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı!

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:36 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:36

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de suç makinesi çıktı. Sosyal medyada "Piton82" kullanıcı adıyla silahlı paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Geçti, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahan Geçti'nin bir paylaşımda kuzeni Yunus'la ilgili kendisini arayanlara silah ve mermilerle mesaj gönderdiği "Topunuzla uğraşırım" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti (15), sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Kahan Geçti emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin pazartesi günü polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni Kahan Geçti olduğu tespit edildi. Kahan Geçti, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

K.G. ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Şüpheli Kahan Geçti hakkında yapılan sorgulamada çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kahan Geçti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahan Geçti Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Halk arasında korku ve panik yaratma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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