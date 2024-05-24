Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı'nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karıştı. Anne Yeliz Karalar, Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini söyledi. Anne Yeliz Hanım, kızının en son duş almak için babasının evine gittiğini söyledi. O zamandan beridir haber alamadığı kızı için endişeli olan anne Yeliz Hanım, Selin'in kaybına ilişkin boşandığı eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Programın bugünkü yayınında Selin'in Spil Dağı'nda darbedildiği öğrenildi. Öte yandan yayına katılan gizli bir tanığın ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. Peki, Selin Öztürk bulundu mu? Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? İşte olayın detayları...