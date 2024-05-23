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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 18:33

Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karıştı. Anne Yeliz Karalar, Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini söyledi. Anne Yeliz Hanım, kızının en son duş almak için babasının evine gittiğini söyledi. O zamandan beridir haber alamadığı kızı için endişeli olan anne Yeliz Hanım, Selin'in kaybına ilişkin boşandığı eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına çıkan Furkan'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü. Annesinin babaannesini öldürmeye kalktığını ifade eden Furkan, annesini başka bir adamla da evde bastığını söyledi. Yeliz Hanım, bu suçlamalara 'kocam evliyken başka bir kadından 2 çocuk yaptı' sözleriyle yanıt verdi.

Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi

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