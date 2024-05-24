MİT'çi sandı üfürükçü çıktı| Sevgililer yüzleşti! Eşinin gözü önünde dini nikahlı karısına yalvardı! 10 tane daha sevgilisi varmış...

56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kanserle mücadele eden Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e 3 milyon TL değerindeki evini kaptırdığını söyledi. Ayten Hanım, Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve eşinin öldüğünü söylediğini belirtti. Ancak Yaşar Bey'in eşinin ölmediği ortaya çıktı. Yaşar Bey'in eşi ile Ayten Hanım canlı yayında yüzleşti. Yaşar Bey, eşini geride bırakıp Ayten Hanım'a dönmek istediğini açıkladı. Öte yandan Yaşar Bey'in 10 tane daha dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Müge Anlı'da yine ilginç bir olay yaşandı. Dolandırıldığı kişiden parasını almak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Ayten Akyol'un başından geçenler ağızları açık bıraktı.
Kanserle mücadele eden 56 yaşındaki Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e evini ve altınlarını kaptırdığını söyledi.
"EVİNİ ÖDEYECEĞİM"
Ayten Hanım, aşık olduğu bu adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini açıkladı. İddiaların ardından Yaşar Bey, yayına bağlandı. Yaşar Bey, bu iddiaları doğrulayarak, "Ben Ayten Hanım'ın evini ödeyeceğim" dedi.