Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Yayın ihbar kabul edildi! Gizemli telefon konuşması: Bizden şüphelenmezler artık

22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karıştı. Anne Yeliz Karalar, kızı Selin'in bulmak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne Yeliz Hanım, Selin'in kaybına ilişkin boşandığı eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Yayın ihbar kabul edildi. Selin'in abisi Furkan, babası izin vermediği için stüdyodaki canlı yayına fiziksel olarak katılmayacağını, yalnızca online olarak katılabileceğini açıkladı. Selin'in annesi, "Kızımın hayatından endişeleniyorum. Ben daha önce gelirdim. Ancak babası ve abisi beni hep engelledi. Furkan'ı telefonla konuşurken duyanlar olmuş. Furkan, 'Şüpheleri üzerimizden attık. Baba bizden hiçbir şey anlayamazlar' demiş" ifadelerini kullandı. Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? İşte olayın detayları...