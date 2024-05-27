Sakarya Adapazarı’nda çocuk parkında başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki küçük kızın kolunu ısırdı

Türkiye'nin artık bir güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler yüzünden vatandaş sokakta korkuyla geziyor. Her gün ülkenin bir başka şehrinden başıboş köpek saldırısı haberleri geliyor. Bazıları ölümle sonuçlanırken bazıları da sakat bırakabiliyor. Son başıboş köpek saldırısı haberi ise Sakarya'dan geldi. Adapazarı'nda bir çocuk parkındaki kaydırağın altına yatan başıboş köpek, 5 yaşındaki Erva'ya saldırdı. Kolundan yaralanan küçük kız hayatının şokunu yaşadı.