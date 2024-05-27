Sakarya Adapazarı’nda çocuk parkında başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki küçük kızın kolunu ısırdı

Türkiye'nin artık bir güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler yüzünden vatandaş sokakta korkuyla geziyor. Her gün ülkenin bir başka şehrinden başıboş köpek saldırısı haberleri geliyor. Bazıları ölümle sonuçlanırken bazıları da sakat bırakabiliyor. Son başıboş köpek saldırısı haberi ise Sakarya'dan geldi. Adapazarı'nda bir çocuk parkındaki kaydırağın altına yatan başıboş köpek, 5 yaşındaki Erva'ya saldırdı. Kolundan yaralanan küçük kız hayatının şokunu yaşadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, parkta oyun oynadığı esnada kaydırak altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuklarının hayvan sevgisiyle büyütüldüğünü belirten anne, "Benim kızlarım hayvanları çok sever. Bizim kapımızdaki köpekleri severler, onlara yemek verirler. Artık sokak köpeklerini görünce benim yanımda duruyor, korkuları var" dedi.
Karaman Mahallesi Karaman Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Erva Dinç, parkta oyun oynadığı esnada kaydırak altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan minik kız, can havliyle koşmaya başladı. Annesinin yardımıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kızın kolunda köpek ısırması neticesinde kesik olduğu anlaşıldı.
Köpeklerin ısırdığı minik kız, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında kurulan parkta olayın gerçekleştiğini belirten anne Dinç, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.