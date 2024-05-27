Sosyal medya ünlüsü Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Güzellik merkezi vaadiyle kandırdı

Sosyal medya ünlüsü Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenlerine yönelik her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Sapkın emellerle cinsiyet değiştiren Arya Arda Bektaş'ın franchise güzellik merkezi kurma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Rukiye A. ve Sema N. isimli vatandaşlar Bektaş'ın kendilerine franchise güzellik merkezi açma teklifinde bulunduğunu ve bu süreçte toplamda yüz binlerce lira dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.