Sosyal medya ünlüsü Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Güzellik merkezi vaadiyle kandırdı

Sosyal medya ünlüsü Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenlerine yönelik her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Sapkın emellerle cinsiyet değiştiren Arya Arda Bektaş'ın franchise güzellik merkezi kurma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Rukiye A. ve Sema N. isimli vatandaşlar Bektaş'ın kendilerine franchise güzellik merkezi açma teklifinde bulunduğunu ve bu süreçte toplamda yüz binlerce lira dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.
Sapkın emellerle cinsiyet değiştiren sosyal medya ünlüsü Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı. Rukiye A. İsimli bir kişi, Arya Arda Bektaş'ın kendisini dolandırdığını ifade ederek şikayetçi oldu.
TAKİPÇİLERİNİ GÖSTERİP GÜVEN KAZANDI
Dilekçede Rukiye A, ve Sema N, Arya Arda Bektaş'ın kendilerine İnstagram'da 550 binden fazla takipçisi olduğunu, sosyal medyada milyonlarca izlenip, insanların kendisine makyaj yapmak için sıraya girdiğini belirterek birlikte franchise zinciri kurarak iş teklifinde bulundu.
Sözleşme imzalayıp ilk franchise alan kişiler olunduğu takdirde 5 yıl boyunca kendisinden makyaj talep eden takipçilerine ve müşterilerine makyaj işlemini yapacağını, başka bir yerde makyaj işlemi yapmayacağı belirtildi.