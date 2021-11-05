Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Samsun'da öğrencilerle bir araya geldi. Başarının sırrını anlatan Bayraktar, "Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat 'siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın' demişti. Bu başarının altında güvenlik güçlerimizle adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor" dedi.
"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" hazırlıkları kapsamında Samsun'da bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi için öğrencilerle bir araya geldi
Öğrencilerin coşkulu karşılamasıyla derse başlayan Selçuk Bayraktar, geçmişten bugüne havacılık tarihinden ve kendi hayatından örnekler sundu. BAYKAR'ın kuruluş hikâyesini aktaran Bayraktar, gençleri teşvik edecek fikir ve tavsiyelerinin yanında Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemini hatırlatarak şunları söyledi:
"Bizler için aslolan menzil değil mücadelenin kendisidir. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA'dan bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz, büyük mücadelelerle hayata geçti. 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansıma devam ediyordum, diğer yandan Mini İHA projemizi Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunmak için çalışıyorduk.