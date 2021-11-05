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Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Samsun'da öğrencilerle bir araya geldi. Başarının sırrını anlatan Bayraktar, "Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat 'siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın' demişti. Bu başarının altında güvenlik güçlerimizle adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor" dedi.

05.11.2021 12:19 - Son Güncelleme: 05.11.2021 12:38
Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" hazırlıkları kapsamında Samsun'da bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi için öğrencilerle bir araya geldi

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Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

Öğrencilerin coşkulu karşılamasıyla derse başlayan Selçuk Bayraktar, geçmişten bugüne havacılık tarihinden ve kendi hayatından örnekler sundu. BAYKAR'ın kuruluş hikâyesini aktaran Bayraktar, gençleri teşvik edecek fikir ve tavsiyelerinin yanında Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemini hatırlatarak şunları söyledi:

Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

"Bizler için aslolan menzil değil mücadelenin kendisidir. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA'dan bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz, büyük mücadelelerle hayata geçti. 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansıma devam ediyordum, diğer yandan Mini İHA projemizi Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunmak için çalışıyorduk.

Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

Hedefimiz, Mini İHA sınıfında da olsa ilk milli tasarım insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. O dönemde Türkiye savunma sanayiinde neredeyse tamamen yurt dışına bağımlıydı.

Selçuk Bayraktar başarının sırrını anlattı: Hep iş yerinde kaldım

Hele ki hava araçları söz konusu olduğunda ithal menşeli ürünlerden başkasını konuşmak bile mümkün değildi. Hiç unutmam, savunma sanayiindeki bir bürokrata projemizi sunduğumuzda 'Evladım, akıllı çocuklarsınız. İyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi. Ama bakın yabancılar almış başını gitmiş.

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