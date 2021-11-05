Tam 1100 yıllık! İçine ilk kez girildi!
Artvin Karçal Dağı'nın eteklerinde bulunan tam 1100 yıllık kilise bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi. Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine de ilk kez girildi.
Doğasıyla büyüleyen Artvin'de keşfedilen tarihi kilise, ziyaretçileri adeta büyüledi. Karçhal Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda drone yardımıyla keşfedilen, 1100 yıllık olduğu tahmin edilen ve Artvin'in Sümela'sı olarak anılan kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.
KAYALIKLARIN ARASINDA KEŞFEDİLDİ, İLK KEZ İÇİNE GİRİLDİ
3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari' adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı' ya da 'Bakireler Kilisesi' olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.
Artvin'in Sümela'sı olarak adlandırılan ve zorlu patika yollardan ulaşım sağlanan kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.
Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.