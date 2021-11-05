Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü
İstanbul Hasköy'de D-100 kara yolunun yanında bulunan anıt mezarın yanından her gün milyonlarca kişi geçmesine rağmen kimse anıt mezarın farkında değil. Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Anıt mezarın mermerleri bile İtalya'dan getirilirken tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı bu günlerde evsizler ve madde bağımlılarına barınak olmuş durumda.
İstanbul'da yaşayan çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 kara yolunun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda.
Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu.
1873 yılında Paris'te hayatını kaybeden Kamondo'nun cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek Hasköy Mezarlığı'nda önceden inşa ettirdiği anıt mezarda toprağa verildi. Kamondo'nun anıt mezarı şu an bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş durumda. Tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı, evsizler ve uçucu madde bağımlıları da barınak olarak kullanıyor.
İstanbul'da yaşayan bir çok kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Anıt, 19. yüzyılın en zenginlerinden olan 1781 yılında dünyaya gelen Salomon Kamondo'ya ait.
Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye'nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasında Banker Sokak ve Bankalar Caddesi'ni birleştiren en bilindik şehir yapılarından biri olan Kamondo Merdivenleri de Salomon Kamondo tarafından inşaa ettirildi.