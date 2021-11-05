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Haberler Yaşam Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü

İstanbul Hasköy'de D-100 kara yolunun yanında bulunan anıt mezarın yanından her gün milyonlarca kişi geçmesine rağmen kimse anıt mezarın farkında değil. Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Anıt mezarın mermerleri bile İtalya'dan getirilirken tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı bu günlerde evsizler ve madde bağımlılarına barınak olmuş durumda.

DHA
05.11.2021 12:39 - Son Güncelleme: 05.11.2021 14:40
Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy’deki Abraham Salomon Kamondo’nun anıt mezarı harabeye döndü

İstanbul'da yaşayan çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 kara yolunun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda.

Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu.

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Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy’deki Abraham Salomon Kamondo’nun anıt mezarı harabeye döndü

1873 yılında Paris'te hayatını kaybeden Kamondo'nun cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek Hasköy Mezarlığı'nda önceden inşa ettirdiği anıt mezarda toprağa verildi. Kamondo'nun anıt mezarı şu an bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş durumda. Tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı, evsizler ve uçucu madde bağımlıları da barınak olarak kullanıyor.

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy’deki Abraham Salomon Kamondo’nun anıt mezarı harabeye döndü

İstanbul'da yaşayan bir çok kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Anıt, 19. yüzyılın en zenginlerinden olan 1781 yılında dünyaya gelen Salomon Kamondo'ya ait.

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy’deki Abraham Salomon Kamondo’nun anıt mezarı harabeye döndü

Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye'nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasında Banker Sokak ve Bankalar Caddesi'ni birleştiren en bilindik şehir yapılarından biri olan Kamondo Merdivenleri de Salomon Kamondo tarafından inşaa ettirildi.

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy’deki Abraham Salomon Kamondo’nun anıt mezarı harabeye döndü

Sekiz şeklinde, iki yönlü merdivenlerde birçok dizi ve film de çekildi. 1873 yılında Paris'te hayatını kaybeden Kamondo'nun cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek 14 Nisan 1873'te Hasköy Mezarlığı'nda önceden inşa ettirdiği anıt mezarda toprağa verildi.

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