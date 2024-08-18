Saplantılı aşık polise ecel terleri döktürdü! Kızı evde bulamadı kendini vurdu

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen genç, kızı evde bulamayınca çılgına döndü. Elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktüren genç, ikna çabalarına rağmen kendisini vurdu.
Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kızı evde bulamayınca sinirlenen genç, elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü.
Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.
Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.