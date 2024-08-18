Saplantılı aşık polise ecel terleri döktürdü! Kızı evde bulamadı kendini vurdu

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen genç, kızı evde bulamayınca çılgına döndü. Elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktüren genç, ikna çabalarına rağmen kendisini vurdu.