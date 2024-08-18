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Saplantılı aşık polise ecel terleri döktürdü! Kızı evde bulamadı kendini vurdu
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Saplantılı aşık polise ecel terleri döktürdü! Kızı evde bulamadı kendini vurdu

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 19:00   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 19:00

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen genç, kızı evde bulamayınca çılgına döndü. Elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktüren genç, ikna çabalarına rağmen kendisini vurdu.

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kız arkadaşını evde bulamayınca sinirlenen gençeelinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.

Olay Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşadıkları apartmanın merdiven boşluğunda silahlı bir kişinin dolandığını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mehmet Y.(25) isimli şahsın saplantılı olduğu R.Ç'nin yaşadığı eve geldiğinde R.Ç.'yi evinde bulamayınca içeri giremediğinden dolayı apartman merdivenlerinde sinir krizine girdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis özel harekat ve müzakereci polisler de sevk edildi.

Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşı ve müzakereci polis ekiplerinin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda Mehmet Y. tabanca ile göğüs bölgesinden kendini vurdu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve durumu ağır olan Mehmet Y. ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.




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